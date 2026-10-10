США разрешили импорт российского дизтоплива до апреля 2027 года

США разрешили продажу, доставку и импорт дизельного топлива российского происхождения. Согласно лицензии американского Минфина: "До 00:01 7 апреля 2027 года по североамериканскому восточному летнему времени разрешаются все транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США".
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