США разрешили импорт российского дизтоплива до апреля 2027 года

США разрешили продажу, доставку и импорт дизельного топлива российского происхождения. Согласно лицензии американского Минфина: "До 00:01 7 апреля 2027 года по североамериканскому восточному летнему времени разрешаются все транзакции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США".