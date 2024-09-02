И запомните: Осенью должны падать листья, а не настроение 😊☝️🔥 Бодрого, осеннего утра всем! На календаре 2 сентября! Вот и настал долгожданный, радостноволнующий день.
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И запомните: Осенью должны падать листья, а не настроение 😊☝️🔥 Бодрого, осеннего утра всем! На календаре 2 сентября! Вот и настал долгожданный, радостноволнующий день.