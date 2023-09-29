Проект ЛУКОЙЛ-Технологий признан одним из лучших цифровых решений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сентября, ФедералПресс. Победителем IX ежегодной премии «Лучшие цифровые решения в нефтегазовой отрасли» в номинации «Лучшее цифровое решение в области производственной безопасности» стал ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ»).
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