РФПИ и MEIC инвестируют в локализацию выпуска российских фармпрепаратов в Монголии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и монгольская фармкомпания MEIC договорились о совместных инвестициях в проекты по технологическому трансферу и локализации производства российских фармпрепаратов в Монголии.
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