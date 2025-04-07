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Мода и Шоу-бизнес

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Компания арестованных Чекалиных терпит многомиллионные убытки

Компания арестованных Чекалиных терпит многомиллионные убытки

У блогеров Валерии и Артема Чекалиных возникли серьезные проблемы с бизнесом. Как сообщает Telegram-канал Shot, за год их компания «Би фит», через которую сетевые знаменитости продавали свои марафоны и косметику, ушла в минус почти на 100 млн рублей.

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