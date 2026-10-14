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Самая высокая гора в Европе стала выше почти на два метра

Самая высокая гора в Европе стала выше почти на два метра

Высота горы Монблан, расположенной на границе Франции и Италии, увеличилась почти на два метра по сравнению с 2023 годом.

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