Материнский инстинкт в дикой природе

На Аляске туристам удалось снять напряженный момент из жизни бурых медведей. Медведица, заметив приближение крупного самца, быстро помогла медвежонку забраться на дерево, а затем сама направилась к медведю, показывая готовность защищать потомство.
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