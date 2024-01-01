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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Бутырская: «Мне очень нравится Валиева, хотя в этом году у нее что-то пошло не так, не все получилось. Думаю, это временный период»

Лучший фигурист Трудно сказать. Скорее нет любимчиков, тут больше нравятся программы, а именно те фигуристы, которым удалось поставить и откатать свою программу так, что аж дыхание замирает.

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