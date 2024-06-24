Число жертв терактов в Дагестане превысило 15 человек

По меньшей мере 15 сотрудников полиции погибли во время контртеррористической операции в Дагестане. Среди убитых также есть гражданские лица, в том числе священник православного храма в Дербенте — отец Николай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии