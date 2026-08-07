Геофизическая служба зафиксировала землетрясение 5,5 на Камчатке

На Камчатке зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5. По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр находился в 334 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 59,3 километра.
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