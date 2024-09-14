Съемки трех сериалов по книгам Нила Геймана остановлены из-за секс-скандала

Работа над тремя экранизациями произведений английского писателя-фантаста Нила Геймана отменена или приостановлена из-за сообщений о том, что он обвиняется в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии