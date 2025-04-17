РБК: Минтруд дополнит ТК новыми признаками трудовых отношений

В Трудовой кодекс необходимо добавить новые дополнительные признаками трудовых отношений для исключения их смешения с гражданско-правовыми отношениями во избежание возможных спорных ситуаций, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на проект поправок.
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