Новый громкий случай украинской "перемоги", который постарались не заметить в России, – переход на сторону ВСУ русского лейтенанта Даниила Алфёрова.

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Кто такое «от такого контента»? Кто видел «фейковых видео»? Релокант? Кто такой «вице-спикер»? Спикер – от английского speaker – говоритель (рупор, диктор). Нет в России такой должности: «Вице-спикер»! Уже принят закон о защите русского языка! «Президент РФ подписал закон от 28.02.2023 № 52-ФЗ, устанавливающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях». Это я к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Еще до нашей эры Аристотель говорил: «…Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определённых) значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно». [Катя Анисимова. Объясняем 4 главных закона логики на простых примерах. 21 декабря 2019 ЖизньКолонкаНаталья Скорнякова] Спросил двух мужчин, употребивших в разговоре слово «волонтёры», а как это по-русски? Начали гадать: помощники, сиделки, посыльные, почтальоны, курьеры, … Не угадали. А ведь это слово внесли даже в новую конституцию России! Недалеко и до того, что зазвучат, наверное, в гармонизированном варианте песня: «Комсомольцы, волонтёрцы, ...». Если вдруг вспомним, кто такие комсомольцы. Беда тут в том, что значения многих нерусских слов мы не знаем, и превращаемся, таким образом, в строителей Вавилонской башни. Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.