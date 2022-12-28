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Музея Месси в кампусе Университета Катара не будет. Комната была в мужском общежитии, куда нельзя входить женщинам

Музея Месси в кампусе Университета Катара не будет. Комната была в мужском общежитии, куда нельзя входить женщинам

В Катарском университете опровергли информацию о музее в комнате Лионеля Месси. «Слова представителя университета были неверно истолкованы, университет не планирует открывать такой музей», – сообщил источник в университете.

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