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Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты

Владимир Соловьёв и Юрий Подоляка: Скандал набирает обороты Коллаж Царьграда. Тележурналист Владимир Соловьёв ответил на сообщение военного блогера Юрия Подоляки, который был недоволен высказыванием Владимира Рудольфовича в одном из прямых эфиров.

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Лариса Кислицына
Пусть подоляка валит  в укропию и учит жить зелю и кострюлишников
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