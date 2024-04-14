Китайские журналисты написали статью в газете «Sina» о том, как фермеры в США и Австралии оказались в затруднительном положении благодаря “любезности” со стороны их правительств, которые своими антироссийскими санкциями поставили их в трудное положение.
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