Трампизм в Европе: местные восстают против либеральной повестки Правый перекосДолгое время бытовало представление об американском президенте как о координаторе преимущественно внешней повестки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трампизм в Европе: местные восстают против либеральной повестки Правый перекосДолгое время бытовало представление об американском президенте как о координаторе преимущественно внешней повестки.
Свежие комментарии