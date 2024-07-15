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  • Евгений Антонов
    А что, предателей, собравшихся на олимпиаду нельзя призвать в армию, на СВО? Пускай там доказывают свое превосходство...Дважды Олимпийски...
  • Наталья
    Что дума, что плющенко!! Один дебил ненасытный до денег, другие.... ну... тоже... не очень...Дважды Олимпийски...

Байден ушел от ответа, будет ли меняться его стратегия после покушения на Трампа

Байден ушел от ответа, будет ли меняться его стратегия после покушения на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с журналистами ушел от ответа на вопрос, будет ли меняться его стратегия в предвыборной кампании после произошедшего 13 июля покушения на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

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