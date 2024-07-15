Байден ушел от ответа, будет ли меняться его стратегия после покушения на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе общения с журналистами ушел от ответа на вопрос, будет ли меняться его стратегия в предвыборной кампании после произошедшего 13 июля покушения на бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
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