Что ждет знаки зодиака с 29 января по 4 февраля согласно руническому гороскопу от Игоря Вечерского Алёна Юрьева С наступлением последнего зимнего месяца начинается новая неделя, и рунический гороскоп Игоря Вечерского обещает интересные и важные события для каждого знака зодиака.