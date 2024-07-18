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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Boeing 777, летевший в США, совершил аварийную посадку в России

По данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям в Красноярске (Россия), пассажирский самолет Boeing, следовавший в США из Нью-Дели (Индия) в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.

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