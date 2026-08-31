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Мировое обозрение

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Украинский военный эксперт Машовец заявил об успехах ВС РФ на подступах к Славянску и Краматорску

Украинский военный эксперт Машовец заявил об успехах ВС РФ на подступах к Славянску и Краматорску

Российские войска продолжают методично сжимать кольцо вокруг Славянско-Краматорской агломерации, и события последних дней указывают на то, что битва за этот ключевой узел обороны ВСУ вступает в решающую фазу.

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