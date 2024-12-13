Ставки по ипотеке в России выросли до 100%

Банки резко повысили проценты по комбинированным кредитам с льготной ипотекой.После повышения ключевой ставки Центробанка (и перед ожидаемым её повышением в декабре) в России возникли проблемы с выдачей ипотеки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии