Треть населения делает выбор в пользу российских брендов после просмотра рекламы

После просмотра рекламы 33% россиян делают выбор в пользу российских брендов. Об этом рассказала руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова на конференции «День Бренда 2024».
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