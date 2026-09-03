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ВС РФ установили контроль над Васильевкой, Благодатным и Должанкой под Харьковом

ВС РФ установили контроль над Васильевкой, Благодатным и Должанкой под Харьковом

Российские войска продолжают продвижение на харьковском направлении: подразделения группировки «Север» взяли под контроль сразу три населенных пункта — Василевку, Благодатное и Должанку, сообщили в военном ведомстве.

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