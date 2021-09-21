В Архангельской области жителю города Северодвинска предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетнего юноши

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение неработающему 34-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение неработающему 34-летнему жителю города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.
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