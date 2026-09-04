Excavation Work On Trump's Arch To Begin Over Next 2 Weeks, Burgum Says Excavation work on President Donald Trump's triumphal arch is scheduled to begin over the next two weeks, Interior Secretary Doug Burgum said on Sept.
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