Встраиваемый холодильник: особенности выбора и установки

Встраиваемый холодильник помогает создать на кухне целостный и аккуратный интерьер. В отличие от отдельностоящих моделей, такая техника скрывается за фасадами кухонного гарнитура, благодаря чему пространство выглядит более гармонично.
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