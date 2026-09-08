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Новости, обзоры

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Встраиваемый холодильник: особенности выбора и установки

Встраиваемый холодильник: особенности выбора и установки

Встраиваемый холодильник помогает создать на кухне целостный и аккуратный интерьер. В отличие от отдельностоящих моделей, такая техника скрывается за фасадами кухонного гарнитура, благодаря чему пространство выглядит более гармонично.

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