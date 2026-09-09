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Царьград

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"Из 57 русских ракет была сбита только одна": На Украине закончились запасы перехватчиков к Patriot. Что дальше?

"Из 57 русских ракет была сбита только одна": На Украине закончились запасы перехватчиков к Patriot. Что дальше?

"Из 57 русских ракет была сбита только одна" - на Украине, по данным западных СМИ, практически закончились запасы перехватчиков к Patriot.

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