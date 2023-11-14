Седан eπ 007 открыл новый суббренд корпорации Dongfeng

Седан eπ 007 открыл новый суббренд корпорации DongfengКитайская корпорация Dongfeng испытывает трудности: в первой половине этого года удалось реализовать 770 тысяч легковых автомобилей, и это сразу на 23% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
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