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Пятый канал

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Пакистан ускорит работу над созданием Банка развития ШОС

Пакистан ускорит работу над созданием Банка развития ШОС

Пакистан намерен включить создание Банка развития Шанхайской организации сотрудничества в число ключевых проектов своего председательства в ШОС в 2026–2027 годах.

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