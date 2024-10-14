Больше не покровитель: связи между коммунистическими Кубой и Китаем ослабевают

Страны не публикуют данные о китайских инвестициях на Кубе, однако по подсчетам они составляют «смехотворно малую» долю от примерно 160 млрд долларов, инвестированных Пекином в Латинскую Америку и Карибский бассейн в период с 2005 по 2020 год.