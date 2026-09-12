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Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иноагентов сразу после его гневного поста

Минюст исключил Евгения Понасенкова из реестра иноагентов сразу после его гневного поста

В российском интернете назревает теория заговора эпических масштабов. Главный герой - неподражаемый историк, режиссер и обладатель самого аристократичного прищура Евгений Понасенков (Маэстро).

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