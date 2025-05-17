Путин поручил повысить надежность электросетей в Мурманской области

Поручение правительству рассмотреть возможность реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса региона в 2026–2035 годах дал президент России Владимир Путин, сообщается 16 мая на сайте Кремля.
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