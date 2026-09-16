Водителей, участвовавших в атаке на аэродромы в 2025-м, освободили из-под стражи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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