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Московский комсомолец в Израиле

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Сладкий новый год ручной работы: Roladin представил коллекцию к Рош ха-Шана 2026

Сладкий новый год ручной работы: Roladin представил коллекцию к Рош ха-Шана 2026

Праздничная коллекция десертов и выпечки со вкусами мёда, фисташек, цитрусовых, яблок, карамели и не только!Рош ха-Шана — это отличная возможность начать новый год за праздничным столом, объединяющим традиции и современные тренды .

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