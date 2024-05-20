В школе № 7 Архангельска откроют первый в регионе IT-куб

Для нового проекта уже выделено шесть кабинетов, которые сейчас готовят к работе.В отличие от кванториумов и «Точек роста», IT-куб представляет собой центр цифрового образования, где особое внимание уделяется информационной специализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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