⏺ Канализацию в Старом городе Симферополя проведут к концу 2025 года «Строительство канализации в Старом городе Симферополя большой проект.
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⏺ Канализацию в Старом городе Симферополя проведут к концу 2025 года «Строительство канализации в Старом городе Симферополя большой проект.