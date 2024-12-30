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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду хочет чемпионство с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии, но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)

Действующее соглашение 39-летнего португальца с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 30 июня 2025 года.

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