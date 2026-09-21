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В Турции начали водить экскурсии к «Скале Салаха». У камня, где сфотографировался египтянин, выстраиваются очереди

В Турции начали водить экскурсии к «Скале Салаха» – камню в окрестностях Трабзона, на котором сфотографировался вингер «Трабзонспора» Мохамед Салах .

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