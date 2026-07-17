В чём побеждает Украина? Цитата русского министра неожиданно показала главное

Автору был задан вопрос: по каким причинам, по его мнению, Украина воюет высокотехнологично, а мы не в должной мере? Кто в этом виноват и почему за пять лет не сделали выводов?Частным подвопросом к этому была обозначена проблема отсутствия полноценных (не для отчётов, а поддержанных всем государством и народом) наступательных научных групп в сферах робототехники, беспилотников и в целом реальной работы с ясными и амбициозными прорывными идеями, результатами, дающими бесспорное превосходство над противником.