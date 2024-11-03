Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах Президента США не сможет завершить вооруженное противостояние на Украине, а если он всё же попытается сделать это, ему грозит судьба Джона Кеннеди, убитого в ходе его президентства.
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