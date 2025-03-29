Китайская SMIC завершила год с рекордной выручкой, но прибыль сократилась поч...

Китайская SMIC завершила год с рекордной выручкой, но прибыль сократилась почти в два разаКрупнейший в Китае контрактный производитель чипов, компания SMIC, на уходящей неделе опубликовала годовой отчёт, сообщив о росте выручки за период на 27 % до рекордных $8 млрд, но чистая прибыль при этом сократилась на 45,4 % до $493 млн.