Глава Минобороны ФРГ Писториус: ЕС обсуждает сокращение помощи Киеву от США

Государства, относящиеся к Европе, осознают, что они, с высокой долей вероятности, окажется вынуждены компенсировать поставки вооружений Украине в том случае, если помощь со стороны Штатов будет решено сократить.
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