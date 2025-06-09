Алексей Берестов стал вице-губернатором Орловской области по соцполитике

Заместитель губернатора Орловской области по социальной политике Олег Ревякин покинул свой пост. Его кресло официально занял теперь уже бывший глава областного департамента физкультуры и спорта Алексей Берестов.
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