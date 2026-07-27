На Урале мужчина упал в ущелье

В воскресенье в Челябинской области в районе поселка Аракуль пострадал мужчина. В скорую помощь поступило сообщение о происшествии в районе Малого Аракульского шихана – турист упал в ущелье, получил травму и не мог выбраться самостоятельно.
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