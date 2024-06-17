Хинштейн заявил, что за захват заложников в СИЗО многим придется ответить погонами

За захват заложников в ростовском СИЗО многим придется ответить своими погонами, заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в соцсетях 16 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии