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Глобальный Юг отреагировал на украинский кризис неожиданно для США — CGTN

Глобальный Юг отреагировал на украинский кризис неожиданно для США — CGTN

Вашингтон оказался застигнут врасплох из-за реакции некоторых стран Глобального Юга на конфликт.Соединённые штаты привыкли к тому, что они диктуют всем свои условия, и поэтому удивились растущим влиянием развивающихся стран.

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