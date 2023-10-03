Глобальный Юг отреагировал на украинский кризис неожиданно для США — CGTN

Вашингтон оказался застигнут врасплох из-за реакции некоторых стран Глобального Юга на конфликт.Соединённые штаты привыкли к тому, что они диктуют всем свои условия, и поэтому удивились растущим влиянием развивающихся стран.
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