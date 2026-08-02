«Валите на Украину!» — В Польше продолжают жестоко избивать украинцев (ФОТО)

В городе Кожухув, в хостеле, поляки напали на мужчин и женщину из Украины. Конфликт начался из-за музыки из автомобиля — один из нападавших кричал: «Вали на Украину!» — после чего позвал друзей, пишет inPoland.
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