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Русская весна

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«Валите на Украину!» — В Польше продолжают жестоко избивать украинцев (ФОТО)

«Валите на Украину!» — В Польше продолжают жестоко избивать украинцев (ФОТО)

В городе Кожухув, в хостеле, поляки напали на мужчин и женщину из Украины. Конфликт начался из-за музыки из автомобиля — один из нападавших кричал: «Вали на Украину!» — после чего позвал друзей, пишет inPoland.

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