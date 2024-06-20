Старт приемной кампании в вузах России: количество бюджетных мест и самые популярные направления

В этом году более 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей по всей России начинают прием документов. Для поступающих доступно более 620 тысяч бюджетных мест в высших учебных заведениях и около 740 тысяч мест в колледжах и техникумах.
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