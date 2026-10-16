Листаешь в эти дни прессу Германии и поражаешься. Как внезапно она потеряла интерес к вопросу, кто же взорвал газопровод «Северный поток» в 2022 году! Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Вспоминаются первые полосы немецких газет на следующий день после теракта.